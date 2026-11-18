El frente frío núm. 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de México, en donde se prevén vientos fuertes y lluvias aisladas.

Por lo que este miércoles se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos de 5 a 15 km/h y lluvias aisladas de 0.1 a 2 mm en Janos, que podrían acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Todo lo relacionado con los #FrentesFríos 5 y 6 a su paso por territorio nacional puedes consultarlo en https://t.co/i3WiJ4nYVI pic.twitter.com/0gIjvaao4K — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026

Las temperaturas máximas y mínimas serán de 24/10°C en Chihuahua, 21/10°C en Juárez, 23/10°C en Ojinaga, 25/10°C en Delicias, 24/10°C en Camargo, 22/9°C en Parral y 30/15°C en Chínipas. En la zona serrana se esperan mínimas de 1°C en Madera, 0°C en Temósachic y Guachochi, y hasta -2°C en El Vergel, localidad del municipio de Balleza.