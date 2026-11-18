Evaristo Hernández Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM en el municipio de Centro, Tabasco, aseguró que Andy López Beltrán ya no tiene “peso político” y el partido no respaldará su candidatura, ya que no irán en alianza con Morena.

Hernández Cruz consideró que el actual diputado local Jorge Bracamontes será la propuesta de Morena para la diputación federal.

“Lo que sí les quiero decir es que yo creo que la decisión ya está tomada, que va a ser Jorge Bracamontes, porque el gobernador estoy seguro de que va a demostrar que el que manda en Tabasco es él y que Andy ya no tiene ningún poder en Morena”, afirmó.

En una rueda de prensa, en la que estuvieron presentes los dirigentes del partido para presentar a uno de sus candidatos en el estado, Diego de la O Cetina, el dirigente del PVEM en Tabasco reiteró que su partido no irá en alianza con Morena en los seis distritos electorales federales.

“En lo federal participaremos de la misma manera. Vamos a participar solos, ya lo habíamos también nosotros mencionado. Para nosotros no es algo novedoso”, dijo el dirigente del Verde en Tabasco.

Hace una semana, Diego de la O Cetina afirmó en una entrevista con medios de comunicación que el Partido Verde en el estado iría sin alianzas en las próximas elecciones y que Evaristo Hernández es el coordinador en la zona centro y encabeza las encuestas internas.

Andy López Beltrán ha comenzado una serie de recorridos por distintos puntos de Tabasco, ya que busca una diputación federal por el distrito 6 de Tabasco. El hijo del expresidente López Obrador como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.