H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre de 2026.- El alcalde René Chavira entregó la rehabilitación de la calle Campo del Ciruelo, obra realizada mediante el esquema de Co-Participación del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), la cual vendrá a darle una mejor calidad de vida a a más de 288 habitantes del sector.

Con una inversión de 940 mil 631.86 pesos de parte del Gobierno Municipal y de la ciudadanía, se logró intervenir en un área de 3 mil 153.66 metros cuadrados con mezcla asfáltica, la cual brindará mayor seguridad, eficacia de circulación y una mejor vista a la colonia.

En su mensaje, René Chavira detalló que esta obra es resultado del trabajo en equipo de las familias con el Gobierno Municipal, coordinación que ha permitido que esta calle cuente con mejor pavimento ya que más allá de los números, significa tener una gran diferencia en el día a día de las familias.

“Familias como ustedes que saben lo que se puede lograr cuando trabajamos en equipo. Si algo caracteriza a los chihuahuenses, es que cuando queremos mejorar las cosas, buscamos la forma de hacerlo y no nos quedamos con los brazos cruzados”, añadió el Alcalde.

Por su parte, el gerente general del CUM, Ricardo Santana, reconoció a cada ciudadano que se acercó a ser parte de este programa y por ese esfuerzo de mantener sus calles bonitas, como un solo equipo junto al Gobierno Municipal.

Finalmente, Karla Tarango, promovente de la obra y vecina de la zona, agradeció al Gobierno Municipal por impulsar este tipo de programas que ayudan mucho a las familias, así como a cada vecino que no levantó el dedo renglón hasta concretar este sueño que hoy es una realidad.