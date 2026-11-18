Una serie de fallos, coincidencias y hechos no concatenados que han causado afectaciones en varios rincones del mundo han alimentado en los últimos días la información de un supuesto ‘gran apagón’ anunciado para este 17 de noviembre, sin que hasta ahora haya ocurrido algo parecido.

Desde finales de octubre pasado fueron creciendo en las redes las publicaciones donde se alertaba de un supuesto ‘blackout’ planetario para el que la población debía estar preparada con una ‘mochila de la vida’. Aunque no se explicaban las razones para ese corte abrupto de la energía eléctrica en todo el mundo, cada mensaje que corría en las plataformas sociales incrementaba las alarmas.

En el menú de posibles eventos catastróficos se hablaba de la caída de los sistemas electrónicos de pago, de algún fenómeno climático inesperado o de incluso una guerra mundial. El asunto es que, aunque los internautas hablaban de ‘algo’ que iba a ocurrir, nadie atinaba a decir de qué se trataba.

Una cadena de fallos no concatenados

Aunque la teoría del ‘gran apagón’ es un bulo que se valió de la mezcla de hechos verídicos como una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y un plan de emergencia de la Unión Europea (UE) por 72 horas, han sido los errores ocurridos en sistemas de comunicación, en la banca digital y en las grandes corporaciones los que han tenido más peso en la información falsa de la esperada ‘hecatombe’ mundial.

El suceso más reciente fue un apagón que afectó los sistemas de banca en línea de grandes entidades financieras de EE.UU. como Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. La causa habría sido un “fallo técnico”.

Esto tuvo como preludio la caída global y masiva de los servicios en la nube de Microsoft, la semana pasada, que afectó a los usuarios de Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365 en más de 74 países y territorios.

Otro de los grandes eventos fue la interrupción de todos los despegues de los aeropuertos de EE.UU. debido a un fallo en las comunicaciones del sistema de control aéreo, que provocó interrupciones en los sistemas de radar, dificultando la coordinación entre los controladores y las aeronaves, provocando miles de cancelaciones y retrasos.

Las teorías de un ‘gran apagón’ también se han sustentado en los ciberataques contra frigoríficos de supermercados, lo que a su vez provocó la pérdida de grandes cantidades de alimentos en varios países europeos. Además del intento de sabotear instalaciones de almacenamiento de plasma sanguíneo.

Y en el ámbito de la ficción, el rumor también se ha sustentado en la ficción televisiva, al referirse a la supuesta predicción que hizo la icónica serie ‘Los Simpson’ de un ‘blackout’ que ocurrió un 17 de noviembre y que “casi destruyó todas las ciudades”, según cuenta Lisa Simpson en el capítulo ‘Una vida de errores’, de la temporada 35.

Para los expertos, la concatenación de todos estos eventos “carece de fundamento técnico”.

Según los expertos, un “apagón simultáneo de esta magnitud es técnicamente extremadamente improbable” porque los sistemas eléctricos de los países no funcionan como “una red integrada que pueda desconectarse por completo de una sola vez”, refiere G1.

Desde la Casa Blanca la respuesta ha sido más bien lacónica. El presidente de EE.UU., Donald Trump, al ser preguntado sobre estos errores mundiales alcanzó a decir: “Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, cosas así pasan. Está bien”.

Asimismo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aclaró en sus redes que “no habrá apagones ni emergencias secretas”.

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, descartó que la población estadounidense necesite construir refugios o acaparar víveres, pero dejó una rendija abierta a la incertidumbre: “Muchos de mis amigos me han contactado para decirme: ‘¿Deberíamos prepararnos para construir un búnker, para abastecernos de comida y agua?’. Y mi respuesta a eso es no; no vemos que se avecine ninguna crisis, pero hay que estar preparado para todo”.