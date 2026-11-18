Familiares de Norma Araceli Durán García solicitan el apoyo de la ciudadanía para conseguir donadores de sangre y plaquetas, debido a que se encuentra hospitalizada en el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua. Por ello, hacen un llamado a las personas que estén en condiciones de ayudar para sumarse a esta causa y contribuir a su atención médica.

Los interesados en donar deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 55 kilogramos y gozar de buena salud. No deben haberse sometido a cirugías en los últimos seis meses, ni realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura o microblading durante los últimos cuatro meses. Para donar sangre, las citas se solicitan únicamente en ventanilla, de lunes a viernes, de 10:30 de la mañana a 2:00 de la tarde; mientras que los candidatos para donar plaquetas pueden acudir sin cita, de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la mañana. Las mujeres deben cumplir con el requisito de haber tenido solamente un embarazo, incluso si terminó en aborto.

Para realizar la donación es necesario presentar identificación oficial con fotografía y proporcionar el nombre completo y número de seguridad social de la paciente. Se informa que puede ser cualquier tipo de sangre, aunque para los requerimientos de factor Rh negativo se solicita específicamente sangre negativa. La familia agradece de antemano la solidaridad de quienes puedan acudir y ayudar a Norma Araceli.