Mireya Porras Armendáriz y Aldonza González Amador expresaron su voto de confianza a Cruz Pérez Cuéllar y manifestaron su disposición a sumar esfuerzos en favor de Juárez y Chihuahua.

Porras, exdirigente municipal del PRI en Juárez, y González Amador, exdirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), coincidieron en la importancia de abrir espacios de diálogo entre personas con distintas trayectorias políticas para atender las necesidades de la ciudadanía.

Ambas señalaron que su respaldo parte de una decisión personal y del interés de contribuir con su experiencia a un proyecto que escuche a la gente, construya acuerdos y dé respuesta a los retos de la región.