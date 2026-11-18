Chihuahua, Chih. — El alcalde de Delicias y aspirante a la diputación local por el Distrito 5 del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Valenciano, sostuvo el pasado fin de semana un encuentro en el municipio de Aldama con perfilados a la alcaldía pertenecientes a distintas fuerzas políticas, destacando a esa localidad como un ejemplo estatal de civilidad y diálogo.

Durante la reunión, Valenciano subrayó la disposición de los actores políticos locales para sentarse a dialogar en torno al bienestar común del municipio, más allá de las siglas partidistas, señalando que dichas fuerzas participarán de manera activa en el próximo proceso electoral de 2027.

En la mesa participaron Lorena Saldaña, por el PAN; Ramiro Vaquera, quien ha contendido anteriormente bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC); y José Alberto Corral, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), todos ellos con interés en buscar la presidencia municipal de Aldama.

Asimismo, acudieron el presidente del Comité Municipal del PAN, Antonio Quezada Castillo; la dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Enedilia Mendías; la regidora Arminee Chávez y el empresario Jaime Barraza.

Cabe señalar que Jesús Valenciano forma parte del círculo cercano a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y mantiene una participación activa en el proyecto político que encabeza Marco Bonilla rumbo a la gubernatura de Chihuahua por Acción Nacional.