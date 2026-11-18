El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, hizo un llamado a mantener la unidad y la disposición de colaborar como los principales motores para concretar proyectos de alto impacto en beneficio de Chihuahua.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario estatal agradeció el respaldo y la confianza para consolidar un frente común en favor de la entidad, destacando que la voluntad de aportar desde distintos sectores resulta fundamental para alcanzar metas relevantes.

“Gracias por la confianza y por hacer equipo por Chihuahua. La unidad y las ganas de aportar son el motor que nos permitirá lograr grandes cosas. ¡Sigamos sumando!”, publicó De la Peña.

Con este exhorto, reiteró la invitación a continuar sumando esfuerzos de manera coordinada para fortalecer el desarrollo y el bienestar de las familias chihuahuenses.