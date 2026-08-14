Tenemos todo para concluir obras antes de terminar administración: Chánez

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña aseguró que todas los proyectos que se tienen en marcha quedarán listos antes de concluir la administración.

Señaló que el proceso electoral del 2027 no interviene en el procedimiento constructivo y que si bien, existe presión para concluir las obras anunciadas por la gobernadora Maru Campos, expresó que se cuenta con todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo.

Entre las obras que se están llevando a cabo, además del mantenimiento carretero, está la conclusión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, el Edificio Empresarial en el estacionamiento del Centro de Convenciones, la rehabilitación del Teatro de los Héroes en la Ciudad de Chihuahua.

Asimismo, la rehabilitación de la Unidad Deportiva Pistolas Meneses, la ampliación de las clínicas de salud en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Delicias, así como el Área de Urgencias en la Delegación Chihuahua de Pensiones Civiles del Estado.