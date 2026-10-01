Reconoce Marco Bonilla a Karina Olivas por cinco años de servicio a las familias de Chihuahua

Durante el Informe de Actividades del DIF Municipal, el Alcalde destacó la sensibilidad y cercanía con que encabezó programas para niñas, niños, personas mayores y familias

Durante la presentación del Informe de Actividades del DIF Municipal, el alcalde Marco Bonilla reconoció el trabajo realizado por Karina Olivas durante cinco años al frente de la institución, donde encabezó programas y proyectos dirigidos a acompañar a las familias de Chihuahua en distintos momentos de su vida.

Después de escuchar los resultados, el Alcalde dejó por unos minutos las cifras para compartir un mensaje personal sobre la mujer, esposa y madre que, aseguró, llevó al servicio público la misma sensibilidad con la que ha cuidado a su familia.

“Sé que detrás de cada programa, de cada política pública y de cada decisión, tú veías personas: niños, mamás, abuelos y familias”, expresó Marco Bonilla.

Entre las acciones que destacó se encuentran La Calle No Es Su Lugar, +Vida, los desayunos escolares, los apoyos para personas mayores, la red de Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) y Conecta Contigo, iniciativas que surgieron de escuchar y atender necesidades concretas de la población.

Como ejemplo, recordó que durante la campaña de 2021, tras recorrer el oriente de la ciudad y conocer las condiciones en las que vivían algunas niñas y niños, Karina Olivas le pidió comprometerse a concluir el CEDEFAM Punta Oriente.

La construcción comenzó en 2022 y concluyó en 2023. Actualmente, señaló el Alcalde, este espacio cambia diariamente la historia de más de mil personas mediante servicios y actividades para habitantes de esta zona de la Capital.

Bonilla también habló de los sacrificios que implicaron estos cinco años para su familia y agradeció a sus hijos, Marco, Pablo y Mateo, por compartir a su mamá con miles de familias chihuahuenses.

“Espero que cuando sean mayores y recuerden esta etapa, recuerden también por qué lo hizo. Su mamá quiso cuidar a otros niños con el mismo amor con el que siempre los ha cuidado a ustedes”, manifestó.

Asimismo, recordó una visita reciente a una comunidad de Bocoyna, donde observó a Karina convivir con niñas y niños rarámuris, y aseguró que volvió a ver en ella el entusiasmo que aparece cuando está cerca de la gente y sabe que puede ayudar.

“Hay personas que pueden dejar un cargo, pero no pueden dejar de servir. Y tú eres una de ellas”, afirmó.

Al finalizar, Marco Bonilla expresó su orgullo por el trabajo de Karina Olivas y por la familia que han construido durante 21 años de matrimonio. Añadió que, aunque esta etapa concluye, su vocación de servicio permanece.

“Hoy termina una etapa, pero viendo aquel brillo en tus ojos en Bocoyna, sé que dentro de ti todavía hay mucho por hacer. El camino no ha terminado”, concluyó.