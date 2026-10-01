Yankees aplastan a Red Sox y los eliminan de los playoffs

Mostrando su mejor versión de la temporada en noches consecutivas, Max Fried dominó a la ofensiva patirroja durante 6.0 entradas de una carrera, Cody Bellinger disparó un jonrón que encabezó un ataque de 6 carreras en la sexta entrada y los Yankees eliminaron a sus archirrivales Red Sox de los Playoffs 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) al apabullarlos por 9-2 este miércoles durante el Juego 2 de la Serie de Comodines.

Los Yankees avanzan a la Serie Divisional en la que se citarán con los Rays, el equipo con la cuarta nómina más baja (119,9 MDD) que les negó el banderín de la División Este de la Liga Americana con una temporada sumamente consistente, aun con sus altas y bajas.

George Lombard Jr. comes through 💪 Yankees extend their lead to 3-1! pic.twitter.com/jSlMZQhxp5 — MLB (@MLB) October 1, 2026

‘New York, New York’ sonó en los altoparlantes del Yankee Stadium mientras los Bombarderos del Bronx celebraban la barrida, incluso cuando el estelar capitán Aaron Judge no fue incluido en el roster de esta ronda, ya que se recupera de una distensión en la pantorrilla derecha. Aun cuando Judge hizo todo lo posible por apresurar su regreso, los Yankees se las arreglaron para salir victoriosos con un golpe sobre la mesa.

La eliminación cala hondo para los Red Sox que, por segundo año consecutivo, son echados de la competencia a manos de sus más acérrimos rivales.

No solo eso, también deja en el olvido el gran esfuerzo que hizo el equipo recorriendo todo el camino de regreso tras comenzar la temporada con marca de 32-46, llegando a ser el tercer peor equipo de la Liga Americana y el quinto en todas las Grandes Ligas.

Gracias a un cierre de 55-29, pudieron meterse caminando a la postemporada.

Poco pudieron hacer los Medias Rojas en una serie tan corta enfrentando a la mejor versión de los Yankees, que por segunda noche volvieron a tener un pitcheo dominante y una ofensiva explosiva que contó con dos jonrones trascendentales y una gran noche de Bellinger.