Tenemos que defender a nuestros agricultores y el derecho humano al agua: Presidente del Congreso por entrega de 300 millones de m3 a EU

Ante la denuncia por parte de productores agrícolas y del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) del Gobierno estatal, Mario Mata, de que el Gobierno de la 4T alista la entrega de 300 millones de metros cúbicos de agua a los Estados Unidos de las presas de la cuenca del río Conchos, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, afirmó que “es un tema muy delicado” y que primero deben estar los agricultores, así como el derecho humano al agua.

“Es un tema muy delicado, es un tema que tiene que ver con el Tratado de Aguas de 1944 que tiene firmado Estados Unidos con México. Pero creo también ese Tratado maneja varias hipótesis, incluso hay una comisión reguladora de esas aguas cuando hay años en los que no llueve lo que tiene que llover o años secos en donde se puede prorrogar lo que se tiene que dar a Estados Unidos para años en donde sí tengamos la posibilidad de poder entregarla”, recordó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, resaltó que “Chihuahua tiene que defender a los agricultores, tiene que defender primero el derecho humano al agua, que es fundamental para todos los chihuahuenses, y después de eso tiene que privilegiar también a los agricultores de la zona. En ese sentido, nosotros estaremos siempre trabajando por los agricultores y siempre tratando de que esa agua que tiene Chihuahua sea para los chihuahuenses”.

Ayer, el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, advirtió que autoridades federales preparan la entrega de 300 millones de metros cúbicos de agua de Chihuahua a Estados Unidos, como parte de los compromisos binacionales relacionados con el Tratado de Aguas de 1944.

El funcionario estatal señaló que el volumen sería extraído de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, en un contexto de presión diplomática por el cumplimiento de las entregas de agua que México mantiene con el vecino país.

“Hace 6 años. Y ahora vienen por lo mismo. El Gobierno Federal está preparando la entrega de 300 millones de metros cúbicos de las aguas de Boquilla, Las Vírgenes y El Granero. Ya lo anunciaron, van a cumplir con agua concesionadas porque el T-MEC se los va a exigir”, denunció Mata en sus redes sociales.