Cinco estados producen casi 60% de las autopartes mexicanas; Chihuahua en la lista

Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua y Querétaro son los cinco mayores productores de autopartes mexicanas, concentran 58.9% de la producción acumulada de enero a mayo del 2026, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Los cinco estados sumaron un valor de producción de 31,144 millones de dólares, de los 52,878 millones de dólares que produjo la industria autopartista del país en los primeros cinco meses del año.

La combinación de entidades del norte y del Bajío produce casi seis de cada 10 piezas automotrices que se generan en el territorio mexicano.

Coahuila lidera la industria con un valor de 8,305 millones de dólares de enero a mayo, aportando 15.7% del valor nacional; y registró uno de los crecimientos anuales más relevantes, de 12.63 por ciento.

El segundo mayor productor está en el Bajío: Guanajuato produjo 7,150 millones de dólares, aportando 13.5% del total; creció 7.82% respecto al 2025.

Los siguientes dos lugares se trasladan al norte del país, con Nuevo León que desde la tercera posición alcanzó un valor de 6,958 millones de dólares, contribuyendo con 13.2%; aumentó 8.21% a tasa anual.

En Chihuahua, el cuarto estado productor, la industria generó 4,503 millones de dólares en el lapso enero-mayo, representó 8.5% del sector; y creció 7.50 por ciento.

En el quinto lugar, el valor de la industria de autopartes de Querétaro ascendió a 4,228 millones de dólares que contribuyen con 8% del valor nacional; y representó un alza de 11.78% respecto al año anterior.

El top 10 continúa con las entidades cuyo valor de producción es inferior a 4,000 millones de dólares: San Luis Potosí (aportó 7% de la producción), Puebla (6.5%), Estado de México (6.1%), Aguascalientes (4.6%) y Tamaulipas (3.7 por ciento).

La decena de estados autopartistas fabricó piezas por 45,979 millones de dólares, 87% del valor generado en el periodo de referencia.

Del top 10 de estados productores, cinco lograron crecimientos anuales de dos dígitos: Estado de México presentó la mayor alza, de 13.49%, seguido de Aguascalientes con 13.32%, Coahuila con un avance de 12.63%, Querétaro con 11.78% y Puebla con 11.06 por ciento. Cuatro entidades crecieron a un dígito y solamente Tamaulipas se contrajo 1.12 por ciento.

Para el director general de la INA, Gabriel Padilla Maya, este comportamiento estatal expone una expansión relativamente generalizada entre los principales polos automotrices del país y de una industria que mantiene una importante presencia territorial en el Bajío, en el norte y en el centro.

Norte lidera producción

Al agrupar a la industria por regiones, el norte continúa como el principal productor con un valor 23,298 millones de dólares, equivalente a 44.1%; esta zona creció 8.67% respecto al 2025.

Después, la región Bajío que sumó 19,009 millones de dólares, participó con 35.9%; y creció 9.18 por ciento. Y el centro del país, que aportó 7,855 millones de dólares, representó 14.9%; y avanzó 9.84 por ciento.

Si bien el norte y el Bajío concentran 80% de la producción mexicana de autopartes, la zona centro logró el mayor crecimiento de los tres corredores.