Pronostican martes con lluvias fuertes en la región serrana, chubascos aislados en la capital y calor intenso en la región noreste

Por la mañana, cielo medio nublado en la región y ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste) y Nuevo León (centro y este), e iniciando en Coahuila (norte y centro). Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (oeste y noroeste), así como fuertes en Zacatecas (sur) y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

⚠️⛈️☔️ El #SMNmx te informa, con el siguiente video, el #Pronóstico de #Lluvias para esta semana que inicia ⬇️ pic.twitter.com/89DC9l6dOQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

Chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.