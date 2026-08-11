Captan a un buitre tocando la campana de una iglesia tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia

Un video de un gallinazo tocando la campana de una iglesia en el municipio colombiano de Convención, departamento de Norte de Santander, se volvió viral en redes sociales tras el poderoso terremoto de este lunes que se llevó la vida de más de un centenar de personas.

Usuarios evocaron Macondo, el pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez en ‘Cien años de soledad’ y la presencia del ave asociada en la novela con la muerte.