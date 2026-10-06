Temporada alta en tiendas en línea y pymes: qué hacer con el inventario que ya no cabe en la oficina

Cajas de inventario en una estantería con cada ubicación etiquetada. Foto: WillNemoy / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

En septiembre llegan las primeras tarimas. En octubre ya hay cajas debajo del escritorio, en el pasillo y en el baño de visitas. Para cuando arranca El Buen Fin, que este año será del 13 al 17 de noviembre según las fechas oficiales del Buen Fin 2026 publicadas por Expansión, muchas tiendas en línea y pequeños negocios trabajan literalmente entre su mercancía. El problema no es nuevo, pero cada año pesa más: el comercio digital crece, los pedidos se concentran en pocas semanas y los espacios de trabajo siguen midiendo lo mismo.

Esta guía repasa por qué el inventario se desborda en el último trimestre, cómo calcular cuánto espacio hace falta, qué opciones de almacenaje temporal existen en la Ciudad de México y qué errores conviene evitar para llegar a enero sin mercancía dañada ni cajas extraviadas.

Por qué la temporada alta llena primero la oficina y después la agenda

El inventario crece antes que las ventas. Para vender en noviembre y diciembre hay que comprar en septiembre y octubre, y esa mercancía necesita un lugar mientras sale. El canal digital, además, ya no es marginal: de acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico minorista en México sumó 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2%. Más ventas en línea significan más pedidos que surtir desde espacios que, en muchos casos, nunca se diseñaron como almacén.

En un local o una oficina pequeña el resultado suele repetirse. El producto se mezcla con papelería y material de exhibición, se pierde tiempo buscando la caja correcta y aumenta el riesgo de enviar el artículo equivocado. A eso se suman problemas menos visibles: cajas que bloquean una salida de emergencia, mercancía que se maltrata por estar apilada en el piso y un equipo que dedica horas a mover cosas de un lado a otro en lugar de atender clientes.

Rentar una bodega propia para tres o cuatro meses de pico tampoco resuelve el problema con facilidad. Suele implicar un contrato de plazo largo, garantías, personal, mantenimiento y un espacio que en enero queda medio vacío. Por eso cada vez más negocios separan dos necesidades distintas: el espacio para operar todos los días y el espacio para guardar el excedente de temporada.

Cuánto espacio necesitas: cómo calcular el volumen de tu inventario

Antes de comparar opciones conviene saber cuánto ocupa la mercancía que no cabe. La medida que usan casi todos los almacenes es el metro cúbico (m³): largo por ancho por alto. Es más útil que los metros cuadrados porque una bodega se aprovecha también hacia arriba.

Tres referencias sirven para hacer la cuenta rápido:

Una caja de envío mediana , de 60 x 40 x 40 cm, ocupa 0.096 m³. Cien cajas de ese tamaño suman cerca de 9.6 m³.

, de 60 x 40 x 40 cm, ocupa 0.096 m³. Cien cajas de ese tamaño suman cerca de 9.6 m³. Una tarima de 1.20 x 1.00 m cargada hasta 1.50 m de altura ocupa 1.8 m³. Cinco tarimas son 9 m³.

de 1.20 x 1.00 m cargada hasta 1.50 m de altura ocupa 1.8 m³. Cinco tarimas son 9 m³. El mobiliario de exhibición (anaqueles, maniquíes, stands de ferias) ocupa mucho más de lo que parece, porque no se apila. Mídelo armado o pregunta si se puede desarmar.

Al total conviene sumarle entre 15% y 20% de margen. Ese colchón cubre las compras de última hora y los pedidos que se cancelan y regresan. Con el número en la mano es más fácil pedir cotizaciones comparables y detectar si alguien está cobrando por espacio que no vas a usar.

Separar el inventario por rotación antes de guardarlo

No todo el inventario necesita estar a la mano. Una regla práctica, conocida en logística como clasificación ABC, divide la mercancía según la frecuencia con la que sale:

Rotación alta (A): lo que se vende todos los días o varias veces por semana. Se queda en el local o la oficina, cerca de la mesa de empaque.

lo que se vende todos los días o varias veces por semana. Se queda en el local o la oficina, cerca de la mesa de empaque. Rotación media (B): lo que sale cada semana o cada quince días. Puede ir a un almacén externo si las reposiciones se planean por lotes.

lo que sale cada semana o cada quince días. Puede ir a un almacén externo si las reposiciones se planean por lotes. Rotación baja (C): el stock que solo saldrá en el pico, las colecciones de la siguiente temporada, el mobiliario de exhibición sin uso y el material promocional. Es el candidato natural para guardarse fuera.

Hacer esta separación antes de mover una sola caja evita el error más caro del almacenaje temporal: mandar lejos lo que se necesita cerca y tener que pedirlo de vuelta una y otra vez.

Almacenaje a domicilio frente a la minibodega tradicional

Quien busca opciones de renta de bodegas CDMX se encuentra hoy con dos modelos distintos para el excedente de temporada. La diferencia de fondo es quién se mueve.

En la minibodega tradicional, también llamada autoalmacenaje, el negocio renta un cuarto de tamaño fijo, lleva su mercancía y vuelve cada vez que necesita algo. Tiene la ventaja del acceso directo, pero el traslado, el acomodo y el control del inventario corren por cuenta del cliente, y se paga el cuarto completo aunque esté a medias.

En el almacenaje a domicilio, la empresa de almacenaje recoge la mercancía en el negocio, la registra, la guarda en sus instalaciones y la entrega de vuelta cuando se solicita. Spakio, que opera en la Ciudad de México y su zona metropolitana, trabaja con este esquema: según su sitio, cobra por metro cúbico ocupado, ajusta la renta cada mes al volumen real y lleva un inventario digital desde el que el cliente programa recepciones y entregas. El acceso, en cambio, no es libre: se trabaja por citas y entregas programadas.

Conviene comparar también qué incluye cada servicio. Algunas opciones de storage en renta suman la recolección y el traslado al precio; otras solo rentan el espacio y el transporte corre por cuenta del negocio. Revisar ese detalle antes de cotizar ahorra sorpresas con costos de transporte.

Aspecto Bodega propia Minibodega tradicional Almacenaje a domicilio Cobro Renta fija del inmueble Cuarto fijo, lo llenes o no Generalmente por volumen ocupado Contrato Plazos largos y garantías Mensual o por plazo, según el lugar Suele ser flexible; conviene leer condiciones Traslado Lo organiza el negocio Lo organiza el negocio Recolección y entrega por la empresa Personal Propio Propio Incluido en el servicio Control de inventario Propio Propio Registro del proveedor, que hay que cuadrar con el propio Acceso Inmediato Directo, en el horario del lugar Por cita o entrega programada

La bodega propia tiene sentido cuando hay entradas y salidas varias veces al día todo el año. La minibodega tradicional funciona para quien tiene vehículo, tiempo y necesita entrar seguido. El almacenaje a domicilio encaja mejor cuando el volumen sube y baja mucho durante el año y el negocio no quiere dedicar personal a cargar cajas.

Etiquetar y registrar: el inventario que se encuentra

Un número visible por caja permite encontrar cualquier lote sin abrir las demás. Foto: The National Archives / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Guardar fuera solo funciona si se sabe qué hay en cada caja. Antes de que salga la mercancía, conviene asignar a cada caja o tarima un número único y anotarlo en una hoja de cálculo junto con el SKU, la cantidad de piezas, la fecha de entrada y una descripción corta. Una foto del contenido antes de cerrar la caja ayuda a resolver dudas sin abrirla.

Si el proveedor de almacenaje entrega su propio registro, como ocurre en el almacenaje a domicilio, hay que compararlo con el interno en cuanto llega. Las descripciones genéricas del tipo «caja con ropa» no sirven cuando se necesita recuperar una talla específica en plena temporada. Un minuto de revisión al recibir el registro ahorra pedidos equivocados y entregas que se pagan dos veces.

Dos detalles prácticos: escribe el número de caja en al menos dos caras, para leerlo aunque esté apilada, y separa por colores o letras lo que pertenece a cada temporada o línea de producto.

Calendario de temporada alta: qué mover y cuándo

La temporada alta del comercio en línea en México no es un solo evento. Esta tabla cruza las fechas comerciales clave con lo que suele pasar con el inventario y el movimiento que conviene programar.

Momento Qué pasa con el inventario Movimiento sugerido Septiembre y octubre Llegan las compras para fin de año Cotizar y sacar el excedente antes de que llegue la mercancía nueva Día de Muertos (finales de octubre y 1 y 2 de noviembre) Rotan productos de temática y decoración del punto de venta Traer de vuelta solo las cajas de temporada que se van a vender El Buen Fin (13 al 17 de noviembre de 2026) Pico de pedidos y de surtido diario Mantener en el local solo la alta rotación; reponer en entregas parciales Diciembre y Reyes (6 de enero) Segundo pico, con regalos y juguetes Reponer por lotes, no caja por caja Enero y febrero Devoluciones, sobrantes y mobiliario de exhibición sin uso Enviar sobrantes a bodega y reducir el espacio contratado cuando baje el volumen

Fuera del cierre de año está el Hot Sale, cuya edición 2026 del Hot Sale se realizó del 25 de mayo al 2 de junio, según su sitio oficial. Es un segundo pico que muchas tiendas en línea resuelven con el mismo esquema de almacenaje temporal.

Qué mercancía suele quedar fuera de un almacén compartido

Los almacenes que guardan bienes de muchos clientes en el mismo espacio tienen reglas estrictas, porque un solo producto en mal estado puede afectar a todo lo que está alrededor. Las exclusiones más comunes son:

Alimentos y bebidas, perecederos o no, porque atraen plagas.

Líquidos o productos que puedan tener fugas.

Inflamables y explosivos: pinturas, solventes, aerosoles, pirotecnia, combustibles.

Plantas, animales y cualquier material orgánico.

Artículos con olor fuerte.

Armas y cualquier artículo ilegal.

Mercancía mal empacada, por ejemplo en bolsas de basura.

Para algunas tiendas en línea esto cambia todo el plan. Spakio, por ejemplo, excluye en sus reglas de almacenaje los artículos con líquidos como el shampoo, lo que deja fuera buena parte del inventario de cosmética, cuidado personal y limpieza. Antes de cotizar, conviene leer la lista completa del proveedor y separar desde el principio lo que no podrá salir del local.

Seguro e inventario de valor: la cuenta que conviene hacer

La mayoría de los servicios de almacenaje incluyen una cobertura básica, pero suele estar limitada por metro cúbico y con exclusiones. Las más frecuentes son los artículos frágiles, la electrónica y los objetos de valor muy alto por kilo.

La cuenta es sencilla: divide el valor de reposición de la mercancía entre los metros cúbicos que ocupa. Si el resultado supera el tope de la cobertura incluida, vale la pena contratar un seguro ampliado o una póliza externa. En tiendas de tecnología, joyería o accesorios de lujo, el valor por metro cúbico suele ser muy superior al de una tienda de ropa o de artículos para el hogar, y la diferencia se nota en el riesgo.

Pide además que te expliquen por escrito qué pasa si algo llega dañado: cuánto tiempo hay para reportarlo, qué evidencias se piden y cómo se calcula la indemnización.

Errores comunes al guardar inventario de temporada

Cartón corrugado nuevo: las cajas firmes aguantan el apilado mejor que las reutilizadas. Foto: Milokito85 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Mandar a bodega la mercancía de alta rotación. Si se vende todos los días, pedirla de vuelta una y otra vez encarece los traslados. Al almacén va el excedente; lo que sale diario se queda en el local.

Si se vende todos los días, pedirla de vuelta una y otra vez encarece los traslados. Al almacén va el excedente; lo que sale diario se queda en el local. Empacar en cajas débiles o bolsas. Las cajas de envío reutilizadas y aplastadas no aguantan el apilado, y muchos almacenes rechazan lo que llega en bolsas.

Las cajas de envío reutilizadas y aplastadas no aguantan el apilado, y muchos almacenes rechazan lo que llega en bolsas. No revisar la lista de prohibidos. Un lote de productos líquidos o comestibles mezclado con el resto puede terminar aislado, devuelto o con cargos adicionales.

Un lote de productos líquidos o comestibles mezclado con el resto puede terminar aislado, devuelto o con cargos adicionales. Dar por asegurada la electrónica. Es una de las exclusiones más habituales. Revisa la póliza antes de guardar equipos.

Es una de las exclusiones más habituales. Revisa la póliza antes de guardar equipos. Pedir cajas sueltas cada semana. Cada entrega tiene costo. Agrupa las salidas en lotes planeados con el calendario de ventas.

Cada entrega tiene costo. Agrupa las salidas en lotes planeados con el calendario de ventas. Esperar a noviembre para cotizar. En temporada alta, la disponibilidad de recolecciones y de espacio se reduce. Lo prudente es cotizar en septiembre u octubre.

En temporada alta, la disponibilidad de recolecciones y de espacio se reduce. Lo prudente es cotizar en septiembre u octubre. No cuadrar el registro del almacén con el propio. Compara las descripciones con tus SKU en cuanto recibas el inventario del proveedor.

Preguntas frecuentes sobre el inventario de temporada alta

¿Cuándo conviene sacar inventario de la oficina?

Cuando la mercancía empieza a ocupar zonas de trabajo, pasillos o salidas, o cuando el equipo dedica más tiempo a buscar cajas que a surtir pedidos. En la práctica, para quien vende en El Buen Fin y en diciembre, el momento de decidir es septiembre u octubre, antes de que lleguen las compras de fin de año.

¿Cómo calculo cuántos metros cúbicos necesito?

Multiplica largo por ancho por alto de cada caja o tarima, suma todo y agrega un margen de 15% a 20%. Como referencia, una caja de 60 x 40 x 40 cm ocupa 0.096 m³ y una tarima de 1.20 x 1.00 m cargada a 1.50 m de altura ocupa 1.8 m³.

¿Qué es mejor para una pyme: minibodega tradicional o almacenaje a domicilio?

Depende de cuántas veces necesites acceder a la mercancía y de si tienes vehículo y personal para moverla. Si entras varias veces por semana, la minibodega tradicional da acceso directo. Si el volumen cambia mucho y prefieres que otros carguen, el almacenaje a domicilio suele resultar más práctico.

¿Qué productos no se pueden guardar en un almacén compartido?

Por regla general, alimentos, bebidas, líquidos, inflamables, plantas, artículos con olor fuerte y cualquier cosa ilegal. Cada proveedor publica su propia lista y conviene leerla completa antes de contratar.

¿Cómo evito perder mercancía cuando está guardada fuera?

Asigna un número único a cada caja, registra su contenido con SKU y foto, y compara ese registro con el del almacén al recibirlo. Agrupa las salidas en lotes y revisa cada entrega en cuanto llegue.