Tatiana Clouthier anuncia la creación del movimiento “Todos Con Conciencia” tras no lograr la candidatura en Morena

La exaspirante a la coordinación estatal por la defensa de la transformación en Nuevo León —antesala a la candidatura para la gubernatura—, Tatiana Clouthier, anunció la creación del movimiento “Todos Con Conciencia” cinco días después de que el partido eligiera como coordinadora a Clara Luz Flores.

A través de una publicación en redes sociales, Clouthier detalló que la decisión de fundar dicho movimiento se tomó luego de hablar con su equipo de territorio.

“Concluimos que no vamos por cargos, sino por transformar a Nuevo León e iniciamos el movimiento Todos Con Conciencia”, detalló.

En el mensaje también ofreció su reconocimiento a la 4T en Nuevo León y refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las conciencias, por ello dejamos de ser habitantes y nos convertimos en ciudadan@s”, señala la publicación.

El pasado 28 de septiembre, Clara Luz Flores fue anunciada este lunes como coordinadora por la defensa de la transformación en Nuevo León, lo que la convierte en la virtual candidata de Morena para competir por la gubernatura en el estado este 2027.

En el evento también se dieron cita los aspirantes que no obtuvieron el triunfo por la coordinación: Waldo Fernandez, Tatiana Clouthier, Felipe Cantú, Hernán “Grillo” Sada y Blanca Judith Díaz.