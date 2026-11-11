Taddei entrega bienes y oficina en el INE a través de intermediario y fuera del plazo legal

La exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo entrega fuera del plazo legal y sin asistir personalmente, de los bienes que tenía a su disposición.

Sin especificar la fecha exacta, la presidenta provisional del órgano electoral, Blanca Cruz, explicó en conferencia de prensa que la exfuncionaria hizo entrega de la oficina de la presidencia que estaba bajo resguardo del Órgano Interno de Control (OIC) desde el 26 de octubre cuando Taddei presentó su renuncia a la Cámara de Diputados.

Sin mencionarla por su nombre, Blanca Cruz indicó que Taddei no se presentó en el instituto sino que la entrega la hizo a través de un intermediario.

El OIC del INE establece que cuando un funcionario causa baja de la institución, tiene cinco días hábiles para hacer la entrega de los bienes institucionales que tuvo para su uso.

Sin embargo, Taddei rebasó ese plazo, y la entrega de la oficina lo hizo esta semana.

“En el tema de la entrega recepción, el plazo ha sido ya finalizado. Lo que nosotros tuvimos que hacer es avisar al OIC de este plazo, que ya había finalizado, solicitar a las áreas la entrega y solicitar con posterioridad nos informaron que ya habían entregado por escrito las actas de entrega de la persona, de la funcionaria saliente”, explicó.

Guadalupe Taddei formalizó su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre de 2026, en medio de un escándalo derivado de investigaciones y reportajes difundidos por Latinus.

Su salida como consejera se debió luego de la polémica por el lujoso viaje de su hijo a París y de que Latinus revelara los millonarios contratos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, una de las empresas favorecidas en la red de funcionarios electorales encabezada por la propia consejera.