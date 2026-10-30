Supervisa René Chavira construcción del Centro Integral de Protección Animal

La emblemática obra registra un 60% de avance

El alcalde René Chavira superviso los trabajos de construcción del Centro Integral de Protección Animal, uno de los proyectos insignia y dedicados al cuidado y atención de las mascotas en Chihuahua Capital.

Acompañado por la Coordinadora de Medio Ambien y Protección Animal, Rocio Reza y el Director de Obras Públicas Municipales, Carlos Rivas, el alcalde Rene Chavira recorrió el interior de la obra destacando la gran magnitud del proyecto.

Actualmente la obra registra un avance del 60 por ciento y se realiza con jna inversión superior a los 39.9 millones de pesos, integrada por 34 millones de pesos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) y 5.9 millones de pesos adicionales.

Este centro representa un paso importante para ampliar la capacidad de respuesta: contará con consultorios veterinarios, esterilización, vacunación, laboratorio y rayos X, además de áreas para el resguardo, recuperación y adopción de perros y gatos.

En este espacio también se concentrarán las oficinas de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y un centro permanente de adopciones, lo que permitirá integrar en un mismo complejo distintos servicios y procesos de protección animal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal tendrá la capacidad para atender hasta mil 200 animales al mes, con una infraestructura diseñada para ampliar la atención que reciben las familias y sus animalitos en Chihuahua Capital.