Purga no, unidad sí-Marco en Delicias-El Informe de Alex-Humo blanco… y azul

Aunque los mal pensados suponen que cada movimiento en el gobierno estatal tiene que leerse de otra manera, “la víctima de turno” es Luis Iván Ortega Ornelas, a quien algunos malosos dieron por “cortado” del ICHIFE por pertenecer al grupo del exfiscal, sin embargo, lo que no se contó es que el relevo se acordó en la cúpula. La gobernadora Maru Campos y el eventual candidato a la gubernatura del PAN, Marco Bonilla, acordaron que Ornelas deje la dependencia estatal para incorporarse a la coordinación de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Ciudad Juárez.

La lógica es política, no punitiva. Juárez es el territorio más disputado del estado, y el PAN no piensa dar esa pelea con el manual de siempre. Habrá una estrategia de tierra especial para la frontera, y para ejecutarla se eligió a un perfil que conoce el terreno, pues tampoco es un funcionario que salga con las manos vacías. En el Ichife le tocó encabezar programas de inversión para 2026 que, según presentó ante la CMIC, superan los mil millones de pesos para infraestructura educativa. Un resultado así no se castiga, se aprovecha en otro frente.

Que la Góber lo libere y el coordinador estatal lo reciba deja dos lecturas. La primera es que hay unidad entre Palacio de Gobierno y el proyecto rumbo a 2027. La segunda es que la frontera es prioridad y no plaza de castigo, por lo cual, quienes ya escribían el capítulo de la purga se quedaron sin final.

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Ya que mencionamos al coordinador estatal de la Patria, la Famila y la Libertad, Marco Bonilla, apenas y aterrizó de la Ciudad de México tras su reunión con el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, se dirigió a Delicias, en donde el eventual candidato a la gubernatura del partido azul, encabezó un encuentro con líderes políticos y sociales de la región centro sur, en donde también estuvo el diputado local Roberto Carreón, quien se perfila como el aspirante a la alcaldía deliciense, además de liderazgos sociales, empresarios y agricultores que acudieron al llamado de Bonilla Mendoza, el cual cuando no atiende reuniones con la cúpula panista, lo hace con ciudadanos que están dispuestos a fajarse para defender Chihuahua.

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El que este sábado 31 rendirá su Informe de actividades legislativas es el diputado federal y dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, el cual a las 11 horas estará en un conocido salón de eventos ubicado en Chihuahua capital para rendir cuentas y ofrecer detalles de su chamba en San Lázaro. Así que ahí se darán cita los principales liderazgos del partido tricolor en el estado y en los diversos municipios, ya que Alex planea hacerlo en grande, por lo que se prevé la presencia de los tres diputados locales de la familia revolucionaria: el coordinador Arturo Medina, Memo Ramírez y José Luis Villalobos, así como colegas de Alex que vendrán de otras latitudes del país.

Además de su jale legislativo, el diputado federal y dirigente priista trae en manos la construcción de la alianza con el PAN, la cual sufrió un pequeño atraso con todo el cisma que se desató en Acción Nacional tras la detención del exfiscal César Jáuregui, pero que tanto él como su homóloga del partido azul, Daniela Álvarez, tendrán que meterle turbo si quieren que todo esté claro y en botella para a más tardar el 20 de noviembre del mes que está por iniciar.

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Y si de definiciones electorales se trata, la semana entrante será crucial para lo que suceda en la carrera interna por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, ya que tras el encuentro del que será el candidato a la gubernatura, Marco Bonilla y la dirigente estatal Daniela Álvarez con Santiago Taboada, secretario de Acción Polticia del CEN, reinició el tic tac, por lo que es probable que a más tardar la segunda semana de noviembre, en Acción Nacional salga humo blanco… y también azul, el cual revele el nombre de la persona que abanderará al PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua.