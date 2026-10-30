Necesitamos que todos los jóvenes de Delicias cumplan sus sueños para que la región siga avanzando: Marco Bonilla

Participó en el IMPULSA FEST con una charla en la que compartió su historia de vida y exhortó a los universitarios a luchar por sus objetivos

Delicias, Chih., a 29 de octubre de 2026.- Ante más de 200 estudiantes universitarios de distintas carreras, Marco Bonilla participó en el IMPULSA FEST, donde compartió parte de su historia personal y cómo, desde los 12 años, nació el sueño de convertirse en alcalde de Chihuahua para transformar las condiciones de vida de las niñas, niños y jóvenes de su ciudad.

Relató que su interés por el servicio público surgió a partir de una cancha de futbol de su secundaria, la Técnica 72, cuando como presidente de la sociedad de alumnos organizó una manifestación para impedir que fuera destruida. Aquella experiencia lo llevó a gestionar, junto con la directora de la escuela, la construcción de un espacio alternativo para que los estudiantes contaran con instalaciones dignas.

Sin embargo, fue durante un encuentro deportivo contra un equipo del Colegio La Salle cuando identificó una desigualdad, porque mientras unos jóvenes jugaban en instalaciones de primer nivel, otros lo hacían en terrenos de tierra, piedras y vidrios. Desde entonces, decidió que algún día sería alcalde para que todos los niños pudieran tener las mismas oportunidades.

Reconoció que durante el camino para convertirse en alcalde, enfrentó cuestionamientos por su edad, incluso de empresarios que consideraban que primero debía ocupar otros cargos antes de aspirar a gobernar una ciudad de más de un millón de habitantes. Destacó que el talento y las ganas de transformar no deben medirse por los años de experiencia, sino por la determinación, la capacidad y el compromiso de hacer las cosas diferentes.

Como resultado de aquella convicción, compartió algunos de los proyectos que ha impulsado desde el Gobierno Municipal, entre ellos la inversión en ocho de cada diez escuelas públicas de Chihuahua y la construcción de un polideportivo de 14 hectáreas, obras que representan la materialización de aquel sueño que comenzó cuando era un estudiante de secundaria.

Finalmente, invitó a los estudiantes a mantener claros sus propósitos, confiar en sus capacidades y trabajar con determinación para hacerlos realidad, aun cuando se presenten obstáculos y con un mensaje dirigido no solamente a los universitarios, sino a toda la juventud de la región: Delicias y Chihuahua necesitan que sus jóvenes cumplan sus sueños, desarrollen su talento y se conviertan en protagonistas del crecimiento y transformación de sus comunidades.