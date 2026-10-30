Pronostican fuertes lluvias al oeste de la entidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este viernes 30 de octubre, los remanentes del ciclón tropical Vance en interacción con un canal de baja presión, el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a puntuales intensas sobre parte del territorio chihuahuense.

Al respecto, se esperan precipitaciones con acumulaciones de 25mm a 50mm en la zona oeste de la entidad.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, vientos de 10 a 20 kilómetros por hora que pueden llegar a rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Además, para la zona serrana se esperan temperaturas mínimas de 0°C a 5°C, mientras que para la ciudad de Chihuahua las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 23°C.