Conversa Arturo Medina con mujeres jóvenes del campo chihuahuense

•Durante el foro “Mujeres que hacen grande al campo”, desarrollado en el Congreso del Estado de Chihuahua.

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua, sostuvo un encuentro con mujeres jóvenes vinculadas al sector rural, en el marco del foro “Mujeres que hacen grande al campo”, un espacio de diálogo sobre la importancia de las mujeres en la vida del campo y su participación política en la defensa de sus derechos.

Durante el encuentro, las participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el medio rural, así como la necesidad de fortalecer su presencia en los asuntos públicos y en los espacios donde se toman decisiones que impactan directamente a sus comunidades.

En el foro participaron Leslie Medina, dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista en Chihuahua; Janeth Montes, secretaria general del PRI; Sashel Sánchez, secretaria general de la CNC en Chihuahua; Anahy González, empresaria y ganadera del estado de Nuevo León y diputada federal suplente; así como Elena Iturralde, chihuahuense destacada en la crianza de caballos.

Medina reconoció el trabajo de las mujeres que, desde distintas actividades productivas, sociales y políticas, contribuyen diariamente a la construcción de un campo fuerte, y destacó que su liderazgo resulta fundamental para el desarrollo de las comunidades rurales de Chihuahua.

El legislador señaló que la participación de las mujeres en el campo no debe limitarse a las actividades productivas, sino que también debe reflejarse en una mayor presencia en la vida pública, en la representación política y en las decisiones que determinan el futuro del sector rural.

En ese sentido, convocó a las participantes a continuar involucrándose en la lucha pública por los derechos de las mujeres, a defender las causas de sus comunidades y a seguir abriendo caminos para las nuevas generaciones.

Asimismo, reiteró su respaldo para que las mujeres del campo continúen conquistando espacios de representación y toma de decisiones, y aseguró que desde sus responsabilidades legislativas y al frente de la CNC seguirá impulsando su participación en los asuntos públicos.

Finalmente, Medina destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre mujeres de distintas generaciones y trayectorias, que permitan compartir experiencias, fortalecer liderazgos y construir una agenda común en favor de los derechos y las oportunidades de las mujeres del campo chihuahuense.