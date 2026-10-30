Escucha Marco Bonilla a liderazgos de todos los sectores de los municipios de la región centro-sur

Muebleros, ganaderos, agricultores, de salud, sindicatos entre otros aprovecharon el espacio para exponer las necesidades de la zona

Saucillo, Chih., a 29 de octubre de 2026.- Como parte de la estrategia de recorrer las diferentes municipios del estado para escuchar las necesidades y propuestas específicas para cada región, Marco Bonilla, coordinador de la defensa del Patria, Familia y Libertad, escuchó a empresarios de diferentes sectores, ganaderos, agricultores, comerciantes, sector salud y academia.

Además de la presentación de cada uno de los asistentes, todos tuvieron la oportunidad de externar las problemáticas de su sector, con la finalidad de tomar nota por parte del coordinador, Marco Bonilla para incluirlo a su plataforma, ya que la idea es armar un plan dedicado para cada región de Chihuahua que estará incluido en la Plataforma Política.