Declina Alfredo Chávez por la alcaldía capitalina y suma su respaldo a Santiago de la Peña

CHIHUAHUA, CHIH.— El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Alfredo Chávez Madrid, anunció su retiro de la contienda interna por la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua y manifestó públicamente su apoyo al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, de cara al proceso electoral de 2027.

Chávez Madrid explicó que su decisión se fundamenta en mediciones externas que posicionan favorablemente a De la Peña, así como en la urgencia de privilegiar la unidad del blanquiazul sobre proyectos individuales. En este contexto, el legislador urgió a la dirigencia estatal, encabezada por Daniela Álvarez, a instalar una mesa de diálogo entre los distintos grupos y aspirantes para definir un proyecto integral para la capital antes de concretar nombres.

Con la declinación de Chávez, la contienda interna del PAN por la alcaldía capitalina entra en una nueva fase de reordenamiento. Mientras Santiago de la Peña fortalece su perfil, en la carrera permanecen activos aspirantes como Manque Granados, Carlos Olson, Jorge Soto, Alan Falomir y Rafael Loera, a la espera de que el partido establezca la convocatoria y el método oficial de selección.