Exhorta Maru Campos a extremar precauciones ante alerta naranja por lluvias en Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH.— La gobernadora del estado, Maru Campos, emitió un mensaje a la ciudadanía solicitando extremar precauciones ante el pronóstico de precipitaciones intensas que se prevén para las próximas horas en diversas regiones de la entidad, luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil activara la alerta naranja.

A través de sus canales oficiales, la mandataria estatal hizo un llamado a la población a evitar desplazamientos o salidas innecesarias y mantenerse informada mediante los reportes emitidos por las autoridades correspondientes. Asimismo,confirmó que las brigadas y equipos del Gobierno del Estado se encuentran desplegados y en alerta para brindar atención a las afectaciones derivadas del temporal y auxiliar a las familias que lo requieran.