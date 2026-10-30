Abandonan cabeza humana en Culiacán; la segunda en 48 h en Sinaloa

Por segunda ocasión en un plazo de 48 horas abandonaron una cabeza humana en Sinaloa.
La tarde de este 29 de octubre una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una hielera con presuntos restos humanos al sur de Culiacán.
Autoridades se movilizaron a la colonia Díaz Ordaz. Frente a la cochera de una casa aparentemente abandonada hallaron una hielera y una cartulina pegada en el portón.
Medios locales señalaron que dentro del recipiente de unicel había una cabeza humana, presuntamente de un hombre.
En la cartulina, por su parte, había escrito un mensaje de advertencia.
Elementos del Ejército acordonaron la zona en espera de peritos forenses, quienes tras tomar fotografías y recolectar indicios trasladaron los restos humanos al anfiteatro.
Se trata del segundo abandono de una cabeza humana en Sinaloa, en un plazo de 48 horas.
El 27 de octubre fue dejada una cabeza frente al Ayuntamiento de Mazatlán, también junto a un mensaje de advertencia.
Con información de López-Dóriga Digital