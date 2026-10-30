¡De la Fórmula 1 a la taquería! Bearman y Ocon ponen a prueba sus habilidades para preparar tacos al pastor

Los pilotos de la escudería Haas, Oliver Bearman y Esteban Ocon, cambiaron por un momento la adrenalina de los circuitos por una experiencia muy mexicana: preparar sus propios tacos al pastor, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México.

Además de enfrentar las exigencias del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los monoplazas deben rendir a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, los pilotos tuvieron un desafío muy diferente: conseguir el taco perfecto.

Los primeros en ponerse manos a la obra fueron Bearman y Ocon, quienes recibieron instrucciones para preparar este tradicional platillo mexicano. El piloto francés, que habla un poco de español, se mostró particularmente atento a las indicaciones y eligió aguacate, salsa elaborada con yogurt y un toque de sal para complementar su creación.

Su compañero Oliver Bearman también siguió la misma receta, en una dinámica que permitió a ambos pilotos acercarse a la gastronomía mexicana y demostrar que, fuera de las pistas, también están dispuestos a enfrentar nuevos retos.