Supervisa alcalde Marco Bonilla atención por afectaciones de lluvias; tormenta dejó 27.4 milímetros de acumulado

El alcalde Marco Bonilla encabezó la noche de este lunes en la Comandancia Norte una reunión de supervisión para revisar las afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante las últimas horas en la ciudad.

El Alcalde informó que se presentó un fenómeno atípico denominado tormenta convectiva, que generó en pocos minutos una fuerte descarga de lluvia y un acumulado de 27.4 milímetros, con afectaciones principalmente en las zonas norte, sur y poniente de la ciudad.

El Presidente Municipal señaló que, hasta el momento, no se reporta la pérdida de vidas humanas, aunque sí se registran afectaciones materiales.

Ante esta situación, dio instrucciones a todo el personal del Gobierno Municipal para destinar recursos y esfuerzos extraordinarios a la atención de los efectos de las lluvias, sin importar la hora ni el lugar.

Asimismo, informó que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán durante el martes y el resto de la semana, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Entre ellas, permanecer en casa cuando no exista necesidad de salir; evitar cruzar arroyos o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo; conducir con precaución y respetar las señales de tránsito en caso de ser necesario trasladarse; revisar el buen funcionamiento de los vehículos y, por ningún motivo, ingresar a cuerpos de agua.

Marco Bonilla agradeció al Gobierno del Estado por mantenerse en comunicación y coordinación constante para atender la contingencia.

Además, informó que el Gobierno Municipal se encuentra listo para que, una vez que concluyan las lluvias, se realicen las reparaciones e intervenciones necesarias en pavimentos, bordos, muros y arroyos.

De igual manera, personal municipal se encuentra atendiendo con apoyos en especie a las familias que lo necesiten.

Asimismo, dio a conocer que los refugios temporales del Gobierno Municipal ubicados al sur en la colonia Mármol y al norte en la colonia Chihuahua 2000 se encuentran abiertos para brindar atención a quien así lo necesite.

El Alcalde reiteró que se mantendrá el seguimiento permanente de la situación y pidió a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos y anuncios oficiales.

Ante cualquier emergencia, recordó que se encuentra disponible el número 9-1-1.