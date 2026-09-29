La IA concentra 27% de la inversión fija de Estados Unidos; México se vuelve proveedor de ese auge

La inversión vinculada con inteligencia artificial ya representó alrededor de 27% de toda la inversión fija de Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con una estimación de Oxford Economics, mientras México se convirtió en uno de los principales proveedores del equipo que alimenta esa expansión.

Las exportaciones mexicanas de servidores informáticos alcanzaron 82,900 millones de dólares durante el primer semestre y Estados Unidos absorbió 93.9% de los envíos en los 12 meses terminados en junio, según S&P Global.

La inversión fija mide el gasto destinado a activos que seguirán utilizándose para producir durante varios años, desde edificios hasta maquinaria, equipo informático y software. El cálculo de Oxford Economics agrupa la inversión relacionada con IA y permite dimensionar cuánto capital está movilizando esta tecnología dentro de la economía estadounidense.

La consultora estima que el gasto acumulado durante los últimos tres años ya superó el equivalente a 2% del producto interno bruto de Estados Unidos y podría alcanzar 2.5% en 2027.

Entre las cinco referencias de inversión tecnológica que compara Oxford Economics (los dos auges ferroviarios británicos, con picos en 1837 y 1846; la electrificación estadounidense de 1924; la burbuja puntocom de 2000; y la inversión proyectada de los hiperescaladores hacia 2028), solamente la segunda expansión ferroviaria británica registró un aumento mayor que el auge actual de la inteligencia artificial.

Los datos del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos muestran una aceleración en actividades directamente relacionadas con la infraestructura informática. La inversión privada en computadoras y equipo periférico alcanzó una tasa anualizada de 400,629 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a 253,788 millones un año antes. El conjunto del equipo para procesamiento de información aumentó de 606,518 a 794,890 millones durante el mismo periodo.

El Bureau of Economic Analysis atribuyó parte del crecimiento de la inversión estadounidense durante el segundo trimestre precisamente al equipo para procesamiento de información. La inversión fija privada total alcanzó una tasa anualizada de 5.8 billones de dólares, frente a 5.4 billones un año antes.

México participa en ese ciclo desde la manufactura. S&P Global calcula que las exportaciones mexicanas de servidores informáticos crecieron 172.1% anual en los 12 meses terminados en junio de 2026, después de avanzar 210.8% durante 2025. Los 82,900 millones de dólares exportados durante la primera mitad del año colocaron a la categoría en una trayectoria que podría llevarla a superar en valor a los automóviles y autopartes durante 2026, de acuerdo con la firma.

El código 8471500150 utilizado por Estados Unidos identifica servidores y unidades de procesamiento. México exportó más de 60,400 millones de dólares de esos equipos hacia el mercado estadounidense durante el primer semestre de 2026, mediante más de 5.4 millones de unidades, según cifras de comercio exterior de Estados Unidos analizadas por Banco BASE.

Las exportaciones mexicanas de computadoras llegaron a 85,400 millones de dólares en 2025 y aumentaron 144.8% respecto de 2024. Los envíos hacia Norteamérica pasaron de 31,800 millones a 78,800 millones de dólares. México ascendió además del quinto al tercer lugar entre los mayores exportadores mundiales de computadoras, detrás de una transformación que se concentró principalmente en la demanda de capacidad de procesamiento para centros de datos estadounidenses.

El auge depende también de Asia

La expansión convirtió a México en un punto de ensamble dentro de una cadena que se extiende más allá de Norteamérica. Las importaciones mexicanas procedentes de Taiwán crecieron 146.4% anual durante los 12 meses terminados en junio de 2026. Las compras de servidores a ese país aumentaron 310.3% y alcanzaron 28,400 millones de dólares únicamente durante el primer semestre, casi el doble de los 15,100 millones correspondientes a todo 2025, según S&P Global.

El cambio ya aparece en la estructura territorial de la industria electrónica mexicana. Chihuahua exportó 65,701 millones de dólares en productos electrónicos durante 2025 y concentró 45.2% del total nacional. Su participación aumentó a 52% durante el primer trimestre de 2026. Jalisco registró 37,864 millones de dólares de exportaciones electrónicas durante 2025 después de duplicar sus ventas externas.

El peso de los servidores también modificó el comportamiento reciente de las exportaciones mexicanas. Entre enero y mayo de 2026, las ventas externas de máquinas para procesamiento de datos crecieron 177.57% y explicaron 76.75% del incremento de todas las exportaciones de mercancías del país, según Banco BASE con información de Banco de México e Inegi. Las exportaciones totales aumentaron 22.59% durante ese periodo. Al retirar las máquinas para procesamiento de datos, el avance habría sido de 5.82 por ciento.

La inversión tendrá que producir retornos

La escala alcanzada por el ciclo estadounidense aumenta la importancia de cuánto tiempo puede mantenerse. Oxford Economics calcula que el crecimiento de la inversión relacionada con IA avanza a un ritmo semejante al observado al comienzo del auge puntocom. Existe una diferencia en productividad.

Durante aquella expansión, los aumentos agregados comenzaron a hacerse visibles con relativa rapidez. En el ciclo actual, el indicador de productividad total de los factores ajustado por utilización que emplea Oxford cayó recientemente desde niveles de entre 1 y 1.5% hasta 0.6 por ciento.

La consultora estima que las grandes empresas de infraestructura de IA podrían acumular alrededor de 3.8 billones de dólares en inversión entre 2024 y 2028. Para obtener retornos de entre 15 y 20%, requerirían entre 570,000 y 800,000 millones de dólares adicionales de ganancias anuales.

Oxford proyecta que la IA agregará alrededor de 850,000 millones de dólares al PIB estadounidense hacia 2032, una diferencia que coloca el crecimiento futuro de la productividad y de los ingresos por servicios de IA en el centro de la recuperación de esas inversiones.

Para México, esa trayectoria tiene una expresión comercial directa. El país fabrica una parte creciente de los servidores comprados durante el despliegue estadounidense de infraestructura informática y, al mismo tiempo, importa buena parte de los componentes utilizados para ensamblarlos.

Mientras la inversión estadounidense en IA mantenga su escala, ese gasto seguirá recorriendo una cadena que comienza con semiconductores y componentes fabricados principalmente en Asia, pasa por plantas mexicanas y termina en centros de datos del mercado estadounidense.