Suman 57 muertos por influenza en México; estos son los estados con más casos

La actual temporada de influenza estacional acumula 57 personas muertas en México.

La Secretaría de Salud del Gobierno federal informó que hasta la semana epidemiológica número tres del año en curso se han confirmado 4 mil 337 casos de influenza.

Del total, el 47.6 por ciento han sido de la A H1N1; el 40.2 por ciento de la A H3N2; el 9.7 por ciento de influenza A y el 2.6 por ciento de la B.

¿Qué estados presentan más casos de influenza en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los estados que acumulan mayor número de casos de influenza son:

Ciudad de México (24.9 por ciento)

Estado de México (11 por ciento)

Nuevo León (8.4 por ciento)

Yucatán (7.1 por ciento)

Puebla (6.8 por ciento)

Asimismo, la mayoría de pacientes tienen entre 1 y 4 años de edad; seguidos del grupo de 5 a 9 años, de 25 a 29 años, de 10 a 14 años y de 30 a 34 años.

Se advierte un aumento de 5.8 por ciento anula en los casos que derivan en Infección Respiratoria Aguda (IRA) y un incremento de 11.1 por ciento en los casos de neumonía y bronconeumonía.

Estados con más muertes por influenza

En la actual temporada de influenza estacional se reportan 57 muertes, principalmente en los estados de:

Puebla (9 defunciones)

Quintana Roo (6 defunciones)

Hidalgo (5 defunciones)

Estado de México (5 defunciones)

Nuevo León (5 defunciones)

¿Qué es la influenza?

La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa, provocada por los virus de la influenza.

Afecta principalmente a la nariz, garganta, bronquios, y en ocasiones, a los pulmones.

Se transmite de persona a persona mediante gotículas expulsadas a través de la tos, estornudos o al hablar.

Provoca fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolor muscular y corporal, dolor de cabeza, fatiga y en algunas ocasiones vómito y diarrea.

La influenza puede prevenirse y evitar sus consecuencias graves mediante la vacunación.

También se exhorta a lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto directo con personas enfermas, evitar tocarse la nariz, boca y ojos, desinfectar las superficies de contacto más comunes, dormir bien, mantenerse activo físicamente, tomar líquidos y comer alimentos nutritivos.

En caso de enfermedad se recomienda acudir al médico y evitar la automedicación.

Con información de López-Dóriga Digital