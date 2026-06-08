Padres de Ayotzinapa acusan intento de “difamar y atacar” tras operativo en Tlalpan

En más de 11 años de lucha “nuestro movimiento ha sido pacífico”, defendieron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, tras condenar el operativo de revisión de los autobuses en los que se trasladaron varios de ellos de Guerrero a la Ciudad de México.

Rechazaron igualmente que los artefactos explosivos hallados en uno de los 17 autobuses que revisaron las autoridades federales y capitalinas, fueran de ellos.

“Llevaron perros para la revisión, para ver si llevábamos o traíamos lo que ellos nos querían sembrar”, afirmó María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo.

Nuestras armas, enfatizó, son nuestras lonas con las imágenes de nuestros hijos.

Con una conferencia de prensa, que se retrasó por cuatro horas por la revisión de los autobuses en Tlalpan, los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala y normalistas de Ayotzinapa iniciaron una jornada de movilizaciones en la capital del país.

Demandaron para el próximo viernes una reunión con los titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Fiscalía General de la República.

En el Antimonumento +43, Meliton Ortega, vocero de las familias, insistió que el movimiento de los padres y madres, así como el de la normal rural de Ayotzinapa “siempre ha sido un movimiento pacífico, que luchan por las demandas que tiene, pero jamás ser generador de violencia ni ataca a los ciudadanos o a los funcionarios y a otros movimientos”.

Al contrario, señaló que “en estos largos años, hemos sido atacados por las fuerzas policiacas”.

Mario González, padre de César Manuel, señaló que nada va a detener el movimiento para dar con los normalistas desaparecidos. Indicó que seguirán impulsando que se llegue a la verdad en el caso, aunque actualmente -dijo- el gobierno federal no tiene líneas de indagatoria.

Isidoro Vicario, abogado de las familias, cuestionó: “¿qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?” El único interés de este movimiento, reiteró, es saber la verdad de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 y el paradero de los 43 normalistas.

Las madres de los jóvenes, enfatizó, han dicho que ya no quieren seguir en las calles, “no queremos seguir gritando pero regrésenos a nuestros hijos”.