Suman 39 incidencias atendidas por lluvias en el estado

-Derivado de las lluvias registradas en la entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha registrado 39 incidentes

De acuerdo con el reporte con corte a las 20:39 horas de esta noche, Chihuahua concentra la mayor parte de las incidencias con 31 eventos, seguido de Juárez con 7 y Delicias con 1.

La información fue obtenida a través del monitoreo de emergencias, mediante la línea de emergencia 9-1-1 y la Plataforma Centinela, complementada con los reportes operativos y de atención en los diversos municipios.

En cuanto a las novedades regionales registradas previamente en las últimas horas, en Bachíniva se reportaron fuertes lluvias que provocaron que un vehículo fuera arrastrado por el río Santa María. Sin embargo, el titular de Protección Civil confirmó que el chofer se encuentra fuera de peligro.

En Buenaventura, autoridades ejidales, bomberos y seguridad pública realizan labores para mitigar las inundaciones, registradas en una casa habitación y en una vecindad.

En Casas Grandes, la Dirección de Protección Civil reportó precipitaciones en la cabecera y en la zona del Cerro del Pajarito.

En la ciudad de Chihuahua se mantiene el cierre preventivo el cruce Mirador y Ramírez Calderón debido a inundaciones.

En el desglose general de percances registrados en el estado, se contabilizan 15 árboles caídos o por caer (15 en Chihuahua); 6 inundaciones (3 en Chihuahua y 3 en Juárez) y 11 servicios clasificados en otros rescates (8 en Chihuahua y 3 en Juárez).

Además de un caso de traumatismo de cráneo, un cortocircuito y una caída de barda en Chihuahua; un derrumbe en Juárez; una caída de poste en Delicias; un encharcamiento o desbordamiento de río en Chihuahua y 1 accidente múltiple con lesionados en la capital.

El análisis estadístico del comportamiento por horario muestra que el volumen de llamadas de emergencia comenzó a elevarse a partir de las 13:00 horas con 6 reportes.

El punto más alto de la contingencia se registró en el lapso vespertino, que concentró 10 incidentes a las 18:00 horas y alcanzó el pico máximo de 15 incidentes a las 19:00 horas.

Se registraron dos reportes adicionales en el corte de las 20:00 horas, en concordancia con el desarrollo e intensidad de las precipitaciones.

Ante este panorama, la autoridad estatal reitera el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir, evitar cruzar arroyos, ríos o zonas con acumulación de agua, respetar los cierres viales y utilizar responsablemente la línea de emergencia 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.