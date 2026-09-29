Árbol de 30 metros cae sobre vehículo y derriba cables tras fuerte lluvia

Un árbol de aproximadamente 30 metros de altura cayó sobre un vehículo Nissan Versa de reciente modelo, luego de las fuertes lluvias registradas esta noche en la ciudad de Chihuahua.

El incidente ocurrió sobre la calle Domínguez de Sarmiento, entre Misioneros y Universidad, donde el enorme árbol se desplomó y, al caer, derribó cables de energía y terminó encima del automóvil que se encontraba estacionado en el sector.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo resultó con cuantiosos daños materiales. Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para acordonar la zona y atender la situación, mientras se realizaban las labores para retirar el árbol y liberar la vialidad.