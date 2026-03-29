Sujeto dispara contra grupo musical que contrató para cumpleaños; murió el vocalista

Un hombre disparó contra el grupo musical que había contratado para festejar un cumpleaños, ataque en el que murió el vocalista.

Los hechos se registraron en Tijuana, Baja California.

Autoridades se movilizaron al salón Del Roble de la colonia Ciudad Jardín tras un reporte de disparos.

En el lugar hallaron a un hombre muerto y a otro más herido.

Empleados del lugar señalaron que a mitad de la fiesta el agresor sacó una pistola y efectuó múltiples disparos al aire.

Posteriormente apuntó hacia el grupo musical y disparó nuevamente.

La víctima mortal fue identificada como Arturo, vocalista del grupo ‘Reacción‘. La segunda voz, Raúl de 24 años, resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Derivado del ataque los invitados de la fiesta y el agresor escaparon del sitio, con lo que al llegar la Policía ya no estaban.

Un integrante del grupo Reacción indicó que el vocalista había concretado el acuerdo para cantar en la fiesta, que fueron contactados vía redes sociales y recibido el pago correspondiente mediante una transferencia electrónica.

En el salón de fiestas se contabilizaron 12 casquillos percutidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California abrió la investigación pertinente.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable.

Con información de Milenio