Los controles más estrictos se impusieron a raíz de los incidentes de OpenAI y Hugging Face.

Nueva York. Varios bancos estadunidenses de tamaño grande y mediano están endureciendo los controles sobre sus propios agentes de inteligencia artificial para evitar que actúen sin control, después de que unos incidentes de alto perfil en empresas tecnológicas pusieron de manifiesto posibles puntos débiles, según fuentes del sector bancario y de la industria.

Los bancos estadunidenses ya habían impedido que los agentes de IA de terceros operaran en las cuentas de los clientes y realizaran transacciones, al tiempo que reforzaban el control sobre el funcionamiento de sus propios agentes desarrollados internamente.

La medida de examinar minuciosamente a los agentes internos es una reacción a que algunos modelos experimentales de OpenAI eludieran las medidas de seguridad de las pruebas y obtuvieran acceso a los sistemas del desarrollador de ChatGPT, Hugging Face y otras organizaciones, tras lo cual varios bancos crearon equipos internos para examinar sus sistemas.

Para evitar incidentes como los ocurridos en Hugging Face, varios bancos estadunidenses están limitando ahora a qué pueden acceder los agentes internos dentro de su propia entidad, por ejemplo, separándolos de los sistemas críticos y mejorando su capacidad para detectar y detener actividades perjudiciales, indicaron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Los bancos están limitando el tiempo que los agentes pueden seguir funcionando, manteniendo las contraseñas y los registros fuera de su alcance, y creando planes de contingencia para mantener las operaciones en marcha en caso de que haya que desactivar un agente, según señaló una de las fuentes.

También están separando más claramente a los agentes del resto de la tecnología, endureciendo las restricciones sobre a qué pueden acceder e integrándolos en los programas existentes de gestión de identidades y accesos, según dos de las fuentes.

Además, están restringiendo las credenciales otorgadas a los agentes, limitando las actividades y los sistemas a los que están autorizados a acceder, y manteniendo los entornos de pruebas aislados de los sistemas utilizados en las operaciones bancarias cotidianas, según dos de las fuentes.

El incidente de Hugging Face —en el que un modelo de OpenAI eludió las medidas de seguridad y lanzó un ataque que comprometió la infraestructura de la empresa emergente de IA— tuvo un efecto disuasorio en la adopción de los bancos de los últimos modelos de IA, según una de las fuentes, lo que llevó a establecer límites más estrictos en las credenciales, las actividades y los sistemas a los que pueden acceder los agentes internos.

Y aunque hasta ahora ningún banco se ha visto afectado por incidentes de este tipo, varios bancos grandes y medianos han creado equipos internos para estudiar cómo los modelos eludieron las restricciones, evaluar si existían debilidades similares en sus propios sistemas y recomendar medidas de protección adicionales, indicaron las fuentes.

Todos los principales bancos estadunidenses utilizan IA agentiva en todas sus áreas de negocio, incluyendo la gestión patrimonial, los pagos, las transacciones y otras funciones corporativas. A diferencia del software convencional, los agentes pueden tomar decisiones de forma independiente, utilizar herramientas e interactuar con múltiples sistemas para completar una tarea.

Los bancos ya se enfrentan al reto de tener que actualizar y corregir rápidamente las vulnerabilidades recién descubiertas, ya que las herramientas de IA de fácil acceso y los grandes modelos de lenguaje aceleran enormemente el descubrimiento de vulnerabilidades en el software. A principios de esta semana, JPMorgan se vio afectado por un error de software.

Interruptores de emergencia bancarios

Como parte de los controles más estrictos, los bancos están tratando a los agentes más como si fueran empleados, con credenciales, permisos y límites claramente definidos, según una de las fuentes. Las entidades también deben registrar a qué sistemas ha accedido un agente, qué acciones ha llevado a cabo y si una persona las ha aprobado, añadió dicha fuente.

Los bancos están separando más claramente las contraseñas, los registros de actividad y los controles de seguridad críticos de los agentes de IA, reforzando las medidas de protección existentes destinadas a impedir que los agentes alteren las pruebas de sus acciones. Aunque algunos de estos controles de acceso ya existían, los bancos los han probado, reforzado o ampliado desde entonces según ha sido necesario, afirmaron tres de las fuentes.

Dichos registros permiten a los investigadores reconstruir un incidente y determinar qué datos o sistemas se vieron afectados, según una de las fuentes.

Los bancos también están estudiando cómo detectar cuándo un agente comienza a utilizar credenciales asignadas a un empleado humano y están analizando los “interruptores de emergencia” para desconectar de otros sistemas a los agentes que funcionan mal o que se han visto comprometidos, e identificar cualquier proceso que hayan creado, indicaron cuatro fuentes.

Dado que desactivar un agente puede interrumpir las operaciones, los bancos están probando procesos de respaldo para funciones como la tramitación de préstamos, la detección de fraudes y las revisiones de delitos financieros, según una de las fuentes.

Los bancos también están limitando ahora la cantidad de trabajo que puede realizar un agente, reduciendo así el costo y el daño potencial en caso de que algo salga mal, según una de las fuentes.

“Los bancos están prestando mucha más atención a la supervisión posterior a la implementación y a la gestión de riesgos de los agentes de IA”, dijo Naresh Raheja, especialista independiente en gestión de riesgos de IA y antiguo funcionario de la Oficina del Contralor de la Moneda.

“A diferencia de los modelos tradicionales, los agentes pueden mostrar comportamientos tras su implementación que no se identificaron durante las pruebas y la validación”.

Modelos de OpenAI eludieron controles destinados a aislarlos de internet

Los controles más estrictos se impusieron a raíz de los incidentes de OpenAI y Hugging Face. Durante unas pruebas de ciberseguridad realizadas en julio, los modelos de OpenAI eludieron los controles destinados a aislarlos de Internet y aprovecharon vulnerabilidades de software para acceder a sistemas externos.

OpenAI explicó que los modelos se habían probado con menos medidas de seguridad que las utilizadas en sus productos públicos.

El episodio demostró que las instrucciones escritas por sí solas pueden no ser suficientes para impedir que un agente de IA realice acciones no deseadas, señaló una de las fuentes.

Algunos bancos han advertido por separado sobre los riesgos que supone que agentes externos no autorizados accedan a las cuentas de los clientes.

“No vamos a permitir que cualquier agente externo entre en la empresa, porque eso es demasiado arriesgado tanto para los clientes como para JPMorgan”, dijo Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan, durante la conferencia sobre los resultados del tercer trimestre del banco.