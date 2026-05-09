Detuvo Policía Municipal a tres en Paseos de Chihuahua; aseguraron armas, droga y radios

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de tres presuntos responsables en la colonia Paseos de Chihuahua, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, presunta droga y radios de comunicación.
Los detenidos fueron identificados como César Ulises P., G., de 29 años; José René R., V., de 35 años; y Milton Josevin A., S., de 23 años.
Durante la intervención policial se aseguró:
- 1 cargador calibre 7.62 abastecido con 5 cartuchos útiles.
- 1 arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles marca Luger.
- 1 arma de fuego calibre .40, con un cargador abastecido con 9 cartuchos útiles y su respectiva funda.
- 5 radios de comunicación
- 1.033 kilogramos de marihuana.
- 399 gramos de cocaína.
- 379 gramos de cristal.
Tanto los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República(FGR), para el seguimiento de las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.
El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.