Sostiene SSPE reunión con CANACINTRA Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Ciudad Juárez acordaron fortalecer una colaboración permanente mediante canales de comunicación directa, con el objetivo de consolidar la coordinación entre el sector industrial y la autoridad estatal en favor de la seguridad.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada este miércoles en las instalaciones de la Torre Centinela, donde el personal de la SSPE recibió al personal de CANACINTRA Juárez encabezado por su presidente, Carlos Noé, para presentar el modelo Centinela y los principales resultados obtenidos en materia de seguridad en el estado de Chihuahua.

Durante el encuentro, se expuso un balance de las estrategias implementadas por la corporación, así como los indicadores que reflejan los avances en materia de prevención del delito, atención de emergencias y fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución.

Como parte de la visita, los representantes del organismo empresarial realizaron un recorrido guiado por las instalaciones de la Torre Centinela, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de la plataforma tecnológica, los sistemas de videovigilancia, inteligencia y monitoreo estratégico que respaldan la operación del modelo de seguridad en beneficio de las y los chihuahuenses.

Con este tipo de encuentros, la estrategia encabezada por Gilberto Loya continúa fortaleciendo la vinculación con los sectores productivos y sociales, impulsando una coordinación que brinda mayor certeza a la inversión, fortalece la confianza institucional y refrenda que la seguridad es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.