“Solo tenían que pagarnos lo suficiente para vivir”: acusan a trabajador de incendiar almacén en California

Un trabajador en Ontario, California, fue señalado como presunto responsable de un incendio en un almacén de la empresa Kimberly-Clark, en lo que habría sido una protesta por los bajos salarios que percibía. El hombre difundió un video en el que se le observa iniciando el fuego mientras expresa su inconformidad.

“Si no nos van a pagar lo suficiente para vivir dignamente, al menos páguennos lo suficiente para que no hagamos esto”, dice en la grabación difundida en redes sociales, mientras prende fuego a un rollo de papel higiénico.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, Chamel Abdulkarim fue detenido por su presunta participación en el incendio. Las autoridades informaron que trabajaba para una empresa distribuidora de productos de Kimberly-Clark.

El siniestro provocó el derrumbe del techo del almacén y requirió la intervención de 175 bomberos para ser controlado. Al menos 20 personas fueron evacuadas.