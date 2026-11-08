Detienen al ‘R2’, presunto mando del CJNG, y 19 personas tras enfrentamiento en Zapopan

Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’, fue detenido y resultó herido durante un enfrentamiento en Zapopan, Jalisco; informaron la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El reporte preliminar señala que otras 19 personas fueron detenidas.

El enfrentamiento ocurrió entre personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), agentes de la SSPC e integrantes de una célula delictiva. ‘R2’ presenta un impacto de arma de fuego en el pecho y otro en una pierna, por lo que recibe atención médica. Las dependencias no precisaron su estado de salud.

Su ubicación fue resultado de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con información compartida por la DEA. Durante la intervención acudieron en apoyo Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Las autoridades identifican a ‘R2’ como presunto mando de ‘Los Rs’, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y posible sucesor de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, líder regional detenido. Rafael cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

A esta estructura se le atribuyen extorsiones contra empresarios y productores de aguacate, tráfico de drogas, homicidios, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y agresiones contra autoridades. Tiene presencia en municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en la zona metropolitana de Guadalajara y otras localidades de Jalisco.

Según los antecedentes difundidos, el Departamento de Justicia estadounidense informó el 26 de agosto de 2026 de una acusación formal contra ‘R1’ y ‘R2’ por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, además de delitos relacionados con armas de fuego. La información sobre el operativo permanece sujeta a actualización.

Con información de López-Dóriga Digital

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