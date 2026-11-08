Ejecutan a un hombre y lesionan a otro más en Vistas del Cerro Grande

Sujetos armados dispararon en contra de 2 personas dejando a uno sin vida y a otro mas lesionado en la colonia Vistas de Cerro Grande.

El hecho se registro cuando ambas víctimas se encontraban al exterior de un domicilio ubicado en el proceso de las calles 70 y media y Manuel banda de la colonia Vistas Cerro Grande al sur de la ciudad.

Asimismo la autoridad identifico a la persona que murio en el lugar con el nombre de Daniel González Vengas y el lesionado Jesús Saul Gonzalez, ambos de 40 años de edad, también informaron que se aseguraron más de 20 casquillos percutidos de un arma calibre 9 mm.

La zona ha sido acordonada por elementos de la Policía Municipal, elementos de la fiscalía se hicieron cargo del levantamiento de la evedencia y del cuerpo para una posterior investigación.