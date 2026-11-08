INE plantea aumento salarial de 6% para evitar paro de los trabajadores de módulos de atención ciudadana

El Instituto Nacional Electoral plantea un incremento salarial del 6% para todo su personal con nivel FA1 a partir del 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones laborales ante el posible paro de labores por parte de sus trabajadores en los módulos de atención ciudadana anunciado para este lunes.

A través de un comunicado emitido este domingo, el órgano electoral informó el inicio de una revisión integral del funcionamiento de todas las áreas que lo conforman, mediante un ejercicio orientado a identificar necesidades y mejorar las condiciones en las que se desempeña su personal.

“El Instituto reconoce que existen necesidades que requieren atención y que algunas soluciones demandan procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos. Sin embargo, existe la determinación de avanzar en aquellas medidas que resulten viables y de mantener informado al personal sobre las decisiones que se adopten”, se detalla.

Respecto al aumento salarial, indicó que durante el primer trimestre de 2027, las áreas competentes continuarán con el análisis de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la Zona Fronteriza.

Sobre las condiciones laborales, el INE aseguró que fortalecerá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en esa materia, así como los descansos y prestaciones, incluido el respeto a sus 30 minutos de comida.

En cuanto a los periodos vacacionales, señaló que para el segundo periodo vacacional de este año, se establecerá una semana fija del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada, de acuerdo con las necesidades de servicio de los módulos.

De igual forma, el organismo electoral afirmó que se revisarán todas las actividades, funciones y responsabilidades del personal de los módulos de atención con el fin de identificar áreas de oportunidad que permitan mejorar la organización del trabajo, fortalecer la eficiencia operativa y brindar mayor claridad sobre las responsabilidades correspondientes a cada puesto.

Hace unos días, miles de trabajadores integrados a los módulos de Atención Ciudadana del INE adelantaron un paro de labores en sus centros de trabajo con el fin de denunciar sus condiciones laborales, la falta de insumos y una urgente mejora salarial.