Solicita EU al ‘R1’, para juzgarlo por tráfico de drogas y lavado de dinero 

Ciudad de México. La interposición de un juicio de amparo ante un juez federal en el estado de México, puso al descubierto que el pasado 10 de agosto autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención con fines de extradición en contra de Ramón Ángel Álvarez Ayala, El R1, identificado como el autor intelectual de homicidio del ex alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y señalado como líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Michoacán.

Álvarez Ayala fue detenido el pasado mes de julio por integrantes de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en el municipio de Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco, y actualmente se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez.

El juzgado primero de distrito con sede en Toluca, dio a conocer a través de la lista de acuerdos que la defensa de Álvarez Ayala solicitó la protección de la justicia federal para que su cliente no sea entregado a autoridades de Estados Unidos sin que se lleve a cabo el proceso jurídico ni que sea trasladado a ese país en calidad de desterrado.

Los registros del Poder Judicial de la Federación (PJF), refieren que la orden de aprehensión con fines de extradición fue librada el pasado 10 de noviembre por el juez federal, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, en el juicio de extradición 3/2026.

Hasta el momento no existen datos del PJF que refieran que la Fiscalía General de la República (FGR), haya cumplimentado la orden de detención provisional con fines de extradición.

El R1, uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el fallecido líder del CJNG, ha sido acusado por autoridades de Estados Unidos de cometer los delitos de tráfico de drogas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juzgado primero de distrito en materia penal desechó la solicitud de protección al considerar que no existen elementos que acrediten que ya se haya cumplido la orden de detención provisional con fines de extradición o se pretenda entregarlo a la justicia estadunidense sin cumplir lo establecido en los tratados de extradición.