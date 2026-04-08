Sociedad civil reconoce a Maru Campos por NutriChihuahua

La gobernadora Maru Campos recibió un reconocimiento por parte de organizaciones de la sociedad civil, ante la consolidación del programa NutriChihuahua como referente nacional, gracias a su impacto en la atención alimentaria.

Lo anterior, durante el Foro NutriChihuahua que se desarrolló en la ciudad de Chihuahua con la participación de especialistas, representantes de organizaciones no gubernamentales, del sector empresarial e instituciones educativas.

La distinción estuvo a cargo de Luis Fitzmaurice, presidente de Cáritas, a nombre de los distintos organismos reunidos en el evento, en el que además se analizaron los avances, retos y áreas de oportunidad en materia de seguridad alimentaria en la entidad.

Asimismo, se reconoció la labor de bancos de alimentos, centros comunitarios, estancias infantiles y voluntarios, que han sido fundamentales para llevar estos apoyos a las familias.

Al agradecer dicha condecoración, la mandataria reiteró su compromiso de continuar con la implementación de iniciativas que promuevan el bienestar, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños, personas adultas mayores y grupos prioritarios.

Destacó que su administración ha tomado decisiones con responsabilidad para atender de fondo la pobreza alimentaria, con políticas públicas centradas en las necesidades reales de la población.

Maru Campos añadió que los chihuahuenses cuentan con un Gobierno dispuesto a trabajar en conjunto para construir un estado más justo, donde todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y mejores condiciones de vida.

El programa NutriChihuahua, a través de comedores comunitarios, unidades móviles y acciones integrales, ha acercado apoyos alimentarios y servicios nutricionales a chihuahuenses en situación de vulnerabilidad, con la dotación de más de 350 mil platillos preparados.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, subrayó que NutriChihuahua representa un cambio en la forma de hacer política social, al pasar de un modelo asistencial, a uno enfocado en el desarrollo de capacidades y la atención estructural de la pobreza alimentaria.

El funcionario dio a conocer que el siguiente paso es fortalecer la capacitación y profesionalización de los operadores del programa, con el fin de mejorar la calidad nutricional sin incrementar costos para la población.