Se inunda Hospital General Regional No. 6 del IMSS en Ciudad Juárez tras fuerte tormenta

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — La intensa tormenta acompañada de granizo registrada este viernes provocó severas afectaciones e inundaciones al interior del Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera, acumulando importantes niveles de agua en distintas áreas del inmueble.

A través de imágenes y videos difundidos en redes sociales se constató la complicación operativa del nosocomio, donde pacientes y personal médico debieron sortear la acumulación de agua en pasillos y zonas de atención. La contingencia generó preocupación entre los usuarios que se encontraban en el edificio al momento de las precipitaciones.

Hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial por parte de la delegación del IMSS que precise el alcance total de los daños materiales o el impacto directo en la prestación de los servicios médicos. En tanto, las autoridades recomendaron a la población resguardarse y evitar traslados no esenciales mientras continúan las condiciones climáticas adversas en la franja fronteriza.