Spotify frena la promoción de 50 millones de canciones basura creadas con IA

Spotify retiró de sus sistemas de recomendación más de 50 millones de canciones identificadas como contenido de baja calidad, spam o generado mediante inteligencia artificial durante 2026, como parte de una estrategia para combatir las publicaciones engañosas y dar mayor visibilidad a la música que interesa a sus usuarios.

La plataforma dio a conocer la cifra el 20 de octubre, al presentar un balance de las medidas implementadas para frenar la distribución masiva de grabaciones, la suplantación de identidad de artistas y el contenido diseñado para aprovechar los algoritmos de reproducción.

Sin embargo, la medida no significa que los 50 millones de temas hayan sido eliminados del catálogo. Las grabaciones continúan disponibles en Spotify, pero dejaron de recibir impulso mediante recomendaciones automáticas y listas de reproducción editoriales, lo que reduce sus posibilidades de llegar a nuevos oyentes a través de esos canales.

De acuerdo con la compañía, la decisión responde también al comportamiento de los usuarios, pues detectó que las canciones clasificadas como spam o contenido basura coincidían frecuentemente con aquellas que los oyentes omitían, ignoraban o rechazaban. Con estas acciones, Spotify busca depurar sus sistemas de recomendación ante el crecimiento de la música generada con inteligencia artificial y las prácticas que saturan las plataformas digitales.

Información de Agencias