Alexander Volkanovski defenderá su corona ante Movsar Evloev en UFC 333

El campeón de peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, volverá al octágono este sábado para defender su cinturón frente al retador Movsar Evloev, en el combate estelar de UFC 333, programado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Volkanovski, de 38 años y con récord profesional de 28 victorias y cuatro derrotas, afrontará un nuevo desafío en una etapa de su carrera en la que busca mantenerse en la élite de las artes marciales mixtas, pese al paso del tiempo y a la presión de los nuevos contendientes de su división.

El australiano conquistó nuevamente el campeonato en abril de 2025, cuando se convirtió en el primer peleador mayor de 35 años en ganar un título de la UFC en una categoría de peso inferior a las 170 libras. Posteriormente, defendió la corona en enero ante Diego Lopes, de 31 años, y ahora se prepara para una nueva prueba ante Evloev.

El enfrentamiento representa una oportunidad para que Volkanovski reafirme su dominio en el peso pluma, mientras que Evloev buscará aprovechar la ocasión para conquistar el campeonato y consolidarse entre las principales figuras de la división. La cartelera está programada para iniciar a las 14:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Información de ESPN