Chihuahua capital supera al promedio nacional en percepción de seguridad y confianza policial

La ciudad de Chihuahua destacó en los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al registrar una percepción de inseguridad inferior a la media nacional y un nivel de confianza en su Policía Municipal superior al promedio del país.

De acuerdo con los datos proporcionados a Entre Líneas, el 40.4% de la población consultada en la capital manifestó sentirse insegura, mientras que a nivel nacional el indicador alcanzó el 58.1%. La diferencia de 17.7 puntos porcentuales coloca a Chihuahua por debajo del promedio nacional en este rubro y representa uno de los principales datos favorables para la ciudad.

En el comparativo de 91 ciudades evaluadas, Chihuahua se ubicó en la posición 74 del indicador de percepción de inseguridad. Este dato debe interpretarse considerando que un porcentaje menor significa una menor proporción de personas que reportan sentirse inseguras, sin que por sí solo represente una medición directa de la incidencia delictiva.

En cuanto a la confianza en las corporaciones policiales, la Policía Municipal de Chihuahua registró un 61.9%, frente al 52.5% de la media nacional, una diferencia de 9.4 puntos porcentuales.

Los indicadores reflejan una valoración ciudadana favorable en comparación con el panorama nacional, aunque el desafío para las autoridades consiste en sostener estos resultados mediante acciones de prevención, atención de denuncias y fortalecimiento de la seguridad en las colonias.