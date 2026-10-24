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Prevén calor y probabilidad de lluvias durante el fin de semana en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil alertó sobre las condiciones climáticas previstas para este fin de semana en la capital del estado, donde se esperan temperaturas cálidas y probabilidades de lluvia, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevé una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 14, con cielo mayormente soleado y 24 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

Para el domingo, el termómetro oscilará entre los 15 y 26 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y un 47 por ciento de probabilidad de lluvia, condiciones ante las cuales las autoridades municipales recomendaron extremar precauciones, particularmente durante los periodos de precipitación.

Protección Civil pidió a la ciudadanía evitar cruzar calles inundadas, vados o arroyos con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, así como mantenerse alejada de los cauces durante las lluvias. Asimismo, recomendó conducir a velocidad moderada y conservar una distancia adecuada entre automóviles.

También exhortó a revisar techos, azoteas y drenajes de viviendas y negocios para prevenir encharcamientos, además de prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Finalmente, la dependencia recordó la importancia de mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias chihuahuenses.

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