Anuel AA prepara álbum de corridos mexicanos como regalo para México

El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció que trabaja en un álbum dedicado exclusivamente a los corridos mexicanos, un proyecto con el que busca rendir homenaje a la música regional de México y que describió como un regalo para sus seguidores mexicanos.

Durante su participación en el Billboard Latin Music Week, celebrado en Miami, el intérprete de reguetón y trap compartió su admiración por los sonidos mexicanos y adelantó una nueva incursión musical que marcaría un giro en su trayectoria, al explorar un género que ha ganado popularidad dentro y fuera del país.

Anuel AA reconoció la influencia de artistas como Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega en sus gustos musicales, exponentes que han contribuido a llevar los corridos tumbados y otras vertientes de la música regional mexicana a escenarios internacionales.

El anuncio también despertó expectativas entre sus seguidores por la posibilidad de que este proyecto llegue acompañado de Real Hasta la Muerte 2, una de las producciones más esperadas por los fanáticos del artista. Aunque no se precisó una fecha de lanzamiento, la propuesta abre la puerta a una nueva etapa musical para Anuel AA, ahora con la mirada puesta en los sonidos que conquistan a México y al público latino.

Información de AN